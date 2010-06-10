Януковича просят вмешаться в конфликт вокруг трех телеканалов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен дать оценку ситуации, сложившейся вокруг конфликта между ТВі и “5 каналом” и группой телеканалов “Интер”. Об этом заявил народный депутат Давид ЖВАНИЯ, передает его пресс-служба.

«Конечно, глава государства не должен вмешиваться в решение судов и какие-либо корпоративные конфликты, однако он должен гарантировать объективное и беспристрастное рассмотрение этого вопроса», – подчеркнул Д.ЖВАНИЯ, добавив, что общественность воспринимает эту ситуацию как символическую. «Большинство украинцев не знает деталей конфликта. Но они понимают, что могут закрыть телеканал, который в 2004 году был олицетворением борьбы за свободу слова», – сказал он.

В то же время Д.ЖВАНИЯ призвал правоохранительные органы и ГПУ проверить информацию, распространенную в СМИ, о причастности должностных лиц к лоббированию интересов и давлению на суд в интересах группы телеканалов «Интер».

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧА, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.