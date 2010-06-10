Глава МИД Грузии поблагодарил Януковича за его позицию

Министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ благодарит руководство Украины за заявления по поводу территориальной целостности Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ВАШАДЗЕ сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО в Киеве.

«Я хотел бы поблагодарить Президента Украины и министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО за те заявления, которые были недавно сделаны по поводу территориальной целостности Грузии», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

По его словам, это еще раз подтверждает стабилизирующую роль, которую Украина играет в регионе, и то, что страна стоит на страже международного права.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что всегда выступал против нарушения территориальной целостности государств, в частности, признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Есть международные нормы и международные законы, в соответствии с которыми любые нарушения целостности того или другого государства запрещены. Мы не имеем права приветствовать эти процессы в мире – там, где идет нарушение целостности территории той или другой страны, и тем более признавать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «никогда не признавал законности действий, которые нарушают территориальную целостность и границы государств».