«Русский блок» обижается на ПР: такого не было даже при Ющенко

Партия «Русский блок» уведомила Ленинскую районную государственную администрацию о намерении провести 12 июня шествие по центру Севастополя в честь Дня России.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской организации партии, планируется, что в 11.00 начнется движение от памятника «Мужеству, стойкости и верности комсомольской» через площадь и проспект Нахимова до Комсомольского парка. «Во главе колонны молодежь должна нести 30-метровый Российский флаг в сопровождении конных казаков, пророссийских общественных и партийных организаций и всех желающих присоединиться к шествию», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что по утверждению председателя партии Геннадия БАСОВА, ему 9 июня позвонили из Окружного административного суда г. Севастополя, и пригласили на 15.30 10 июня явиться на судебное заседание по иску районной государственной администрации о запрете этого шествия. По мнению Г.БАСОВА, «это возмутительный факт». По его словам, «такого не было даже при ЮЩЕНКО, когда мы ежегодно отмечали этот день».

Г.БАСОВ также считает, «что в Севастополе местные руководители Партии регионов боятся роста влияния пророссийких организаций, и таким образом пытаются ограничить нас». Но, сказал Г.БАСОВ, «в любом случае, никто не сможет запретить нам пройти в День России с Российским флагом и нашей символикой по центру Севастополя».