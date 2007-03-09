Ющенко про национальную идею, сильную Украину, интеллект и амбициозную молодежь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что настоящая сильная и уверенная Украина встанет тогда, когда ее народ объединит единая национальная идея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своей речи на торжественном собрании по случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

“Следуя истине Шевченко, я глубоко верю, что настоящая сильная и уверенная Украина встанет тогда, когда ее народ объединит единая национальная идея”. – отметил Глава государства.

По его словам, в этом вопросе не может быть двойных толкований. “Национальная идея – это украинская европейская Украина, это единый государственный язык, это становление поместной церкви, это свобода для каждого гражданина, уважение его прав, взглядов и выбора, это европейский выбор, возвращающий Украину в её естественное цивилизационное пространство”, - отметил В.ЮЩЕНКО

Для достижения этой цели Президент призвал все ответственные национальные и демократические силы к постоянному и действенному объединению.

В.ЮЩЕНКО отметил, что “как дыхание свежего воздуха стране нужны обновленная политическая элита, прагматические, патриотически настроенные политики с современным мышлением и свежими идеями. “Я последовательно буду действовать для того, чтобы круг таких политиков в Украине рос и становился крепче”, - заверил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что через несколько месяцев начнется Всеукраинская программа “Интеллект нации”, которая “сплотит лучшие интеллектуальные силы страны вокруг главных задач развития государства”. Президент пригласил к участию в этой программе всех небезразличных профессионалов, в первую очередь, амбициозную, талантливую молодежь.

“Ваше мышление и позиция – это двигатель Украины. Наша сплоченность и единство должны начинаться с чувства внутреннего национального самоуважения”, - сказал Глава государства.