СМИ: определена кандидатура посла Украины в РФ

Киев и Москва согласовали по дипломатическим каналам кандидатуру будущего украинского посла в Российской Федерации. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ-Украина" ссылаясь на свои источники. Ожидается, что посольство Украины в РФ возглавит Владимир Ельченко.

Владимир Ельченко – карьерный дипломат. Стаж дипломатической службы – 29 лет. Занимал различные руководящие должности в МИДе, курировал взаимодействие с международными организациями, руководил постоянным представительством Украины в ООН. В 2003-2005 годах – первый заместитель министра иностранных дел. С 2006 года – глава постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене. Опыта дипломатической работы на российском направлении не имеет.

Агреман по кандидатуре Владимира Ельченко пока не получен, но проблем с этим возникнуть не должно. "Москва ввела уникальную практику – сначала мы обсуждаем все в устном режиме, а уже потом направляем агреман с согласованной кандидатурой. С другими странами такого нет",– отмечают в МИДе. Господин Ельченко в телефонном разговоре с Ъ сказал, что о принятом решении можно будет говорить лишь после подписания президентом соответствующего указа. "Всему свое время",– добавил дипломат.

Традиционное собеседование при назначении послов в ключевых государствах Владимир Ельченко и президент Виктор Янукович еще не провели. Впрочем, информированный собеседник Ъ сообщил, что АП уже согласовала кандидатуру посла и для его официального назначения нужен лишь агреман российской стороны.

Одним из главных аргументов в пользу Владимира Ельченко стала поддержка Анатолия Орла – влиятельного украинского дипломата. Господин Орел в 1999-2004 годах являлся заместителем главы администрации президента Леонида Кучмы, а в 2006-2007 годах работал советником премьер-министра Виктора Януковича. Сегодня он формально не имеет должности в АП, но, по утверждению источников Ъ, глава государства консультируется с ним по внешнеполитическим вопросам. По информации Ъ, Анатолий Орел, пользующийся авторитетом в российском МИДе, способствовал также согласованию кандидатуры нового украинского посла в Москве.

Эксперты положительно относятся к будущему назначению. "Ельченко – один из лучших украинских дипломатов, я бы даже включил его в тройку лучших. Он трижды рассматривался в качестве кандидата на пост главы МИДа – в 2003, 2007 и 2010 годах. Если назначение состоится, это будет очень сильный посол",– полагает заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий Чалый. "В России крайне важно обладать не только статусом посла, но также и достаточным авторитетом, политическим весом, чтобы наладить прямые доверительные контакты с элитой. Если новому послу это удастся, его деятельность будет успешной",– добавил глава парламентского подкомитета по взаимоотношениям со странами СНГ Алексей Логвиненко (БЮТ).

В карьере Владимира Ельченко был лишь один неприятный эпизод. В декабре 2006 года тогдашний министр транспорта Николай Рудьковский пригласил в Украину лидеров туркменской оппозиции, что привело к резкому ухудшению взаимоотношений Киева и Ашхабада. Визы туркменам в срочном порядке – ночью – выдал посол Украины в Австрии Владимир Ельченко, по телефону получивший заверение господина Рудьковского в том, что это решение согласовано с руководством страны. После "туркменского скандала" господина Ельченко уволили с должности посла. "Но этот случай не отразился на его авторитете в дипломатических кругах",– отметил господин Чалый.