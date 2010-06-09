Тимошенко намекает, что Стокгольмский арбитраж втянули в махинации в Украине

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает абсурдным решение Стокгольмского арбитража о возвращении 11 млрд. кубических метров природного газа компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Я могу сказать, что когда действующий министр правительства ЯНУКОВИЧА БОЙКО и, по сути, теневой, такой "серый" премьер-министр правительства господин ФИРТАШ сегодня в своем иске, в сущности, воюют против государства Украина, это есть абсурдное явление, когда они у государства забирают, а не приумножают государственное состояния и государственные возможности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, новое украинское правительство фактически даже не пыталось должным образом защитить интересы государства. "Эти люди – ФИРТАШ и БОЙКО – в суде отказались качественно защищать интересы государства Украина, и они отозвали всех адвокатов, которые там были, все юридические службы, которые представляли там юристов-международников, которых нанимало наше правительство, они полностью свели на нет всю защиту, не представили и отозвали все аргументы, которые были в интересах страны. И тем самым вчера они обманным путем, по сути, добились возвращения себе 11 миллиардов кубических метров газа", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее правительство вернуло 11 миллиардов кубометров газа, которые по низким ценам были получены в предыдущие годы от стран Средней Азии. "В общем исчисляется стоимость этого газа 5,4 миллиарда долларов. Это то, что дают эксперты. И мы, кроме того, рассчитались за этот газ с Российской Федерацией", - подчеркнула она.

"Понятно, что этот газ потеряло больше всего окружение ЯНУКОВИЧА. Это господин БОЙКО, который был вместе с господином ФИРТАШЕМ учредителем «РосУкрЭнерго», и этот господин БОЙКО сегодня возглавляет Министерство топлива и энергетики. И, по сути, они с господином ФИРТАШЕМ сформировали руководство НАК "Нафтогаз", и именно воспользовавшись сегодня властью, они этот тяжелый спор в Стокгольме начали против государства Украина, чтобы забрать у Украины все 11 миллиардов кубических метров газа, лишив страну своего неприкосновенного резерва природного газа в газовых хранилищах Украины", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО не сомневается в том, что весь процесс был "освящен" Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Она расценивает эту сделку "как самую циничную, когда новая власть первое, что делает – отнимает у Украины ее государственные ресурсы, отнимает ее возможности".

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность в том, что со временем это повлияет на цену на газ для населения Украины. "Я думаю, что после выборов в местные органы власти точно Партия регионов будет увеличивать цены на газ для людей именно для того, чтобы вернуть 5,4 миллиарда долларов из государственной казны, из государственного бюджета, из государственных возможностей", - пояснила она.

Лидер БЮТ сообщила, что "эти 5,4 миллиарда долларов, которые сегодня в интересах коррупции забрала новая власть, они будут распределены между бывшими и нынешними руководителями государства, между всеми, кто был участником этой коррупционной сделки".

В первую очередь, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пользу от этого и "серьезные коррупционные доходы" извлечет Президент В.ЯНУКОВИЧ. "Это известно в НАК "Нафтогазе", это известно во всех кругах, которые занимались и занимаются вопросом обеспечения Украины газом", - подытожила она.