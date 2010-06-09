В договоре об аудите работы Кабмина Тимошенко не указаны время и цена?

Юридическая фирма Trout Cacheris начала расследование деятельности предыдущего украинского правительства. Об этом сообщил партнер компании Плато КАЧЕРИС сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не относимся предупредительно ни к какому украинскому деятелю и пока не можем сказать, к кому может быть предъявлено обвинение… Расследовать будем расходование государственных средств за последние 3-4 года, как я себе это представляю», - отметил юрист.

Он также настаивает на том, что это именно расследование, а не аудит.

По его словам, целью аудита является выявление нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги. «Если выясниться, что действительно были средства, использованные не по назначению, то мы постараемся сделать все, чтобы такого больше не повторялось… Мы будем изучать документы и проводить собеседования с теми, с кем будем считать необходимым», - сказал П.КАЧЕРИС.

Запланировано, что аудит будет длиться не дольше нескольких месяцев. «Мы попытаемся снизить стоимость нашего расследования», - сказал он. Однако общая сумма за предоставленные услуги пока не называется, поскольку, по словам П.КАЧЕРИСА, она пока не известна и для самой компании. Количество привлеченных для аудита специалистов также пока не уточняется, поскольку, возможно, возникнет необходимость дополнительно привлекать людей. Также юрист сообщил, что будут объявляться промежуточные выводы в течении всего аудита.

В то же время на вопрос о том, ознакомлена ли компания с политической ситуацией в Украине, П.КАЧЕРИС ответил "нет". «Однако мы постоянно изучаем украинские реалии, и я думаю, что очень скоро мы будем иметь полное понятие того, что тут происходит», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиям по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании Плато КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда НИКСОНА. А также расследованием по делу экс-президента США Била КЛИНТОНА, замешанного в сексуальном скандале, который привел к импичменту Б.КЛИНТОНА.