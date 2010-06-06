Янукович отбыл с рабочим визитом в Грецию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Афины, где встретится с Президентом Греции Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также В.ЯНУКОВИЧ совершит сегодня паломническую поездку на святую гору Афон.

В понедельник и вторник запланировано участие Президента Украины в мероприятиях III саммита-совещания по взаимодействия и мерам доверия в Азии, которое пройдет в Стамбуле (Турецкая Республика).