Томенко надеется, что власть заинтересуется замками и дворцами

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что реализация третьего этапа акции «7 чудес Украины» будет способствовать определению более четкой государственной политики сохранения и воссоздания украинских замков, крепостей и дворцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, находясь в Хмельницкой области, где открыл этап представления областями своих номинантов в третьем этапе акции "7 чудес Украины" - "7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».

По словам Н.ТОМЕНКО как одного из организаторов акции, не случайно первой своих претендентов на победу представляет Хмельницкая область, ведь это единственная область, представители которой побеждали в двух предыдущих акциях.

Так, Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец» стал одним из Семи чудес Украины, а Национальный природный парк «Подольские Товтры» - победитель акции «7 природных чудес Украины».

По словам вице-спикера, не всегда местная и центральная власть реагирует на необходимость поддержки участников и победителей акций, однако благодаря просветительской рекламной кампании уже удалось достичь определенных положительных результатов. Так, он напомнил, что биосферный заповедник «Аскания-Нова», в том числе и благодаря участию в украинском и всемирном конкурсе «7 чудес природы», в 2009 году увеличил количество туристов на 38%, а доходы от туризма – на 30%.

Н.ТОМЕНКО также заметил, что в настоящее время из 134 номинтантов "7 чудес Украины: крепости, замки, дворцы" 12 номинантов - из Хмельницкой области.

Целью третьего этапа акции он назвал создание полного перечня крепостей, замков и дворцов Украины, которые сохранились полностью или частично. "После этого должна быть определена государственная политика и политика органов местного самоуправления относительно того, как действовать для возрождения и сохранения этих памятников культуры", - отметил Н.ТОМЕНКО.

Под время пресс-тура по Хмельницкой области, который проходит 5-6 июня, его участники смогут посетить уже известные объекты-победители акции «7 чудес Украины» - Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец» и акции «7 природных чудес Украины» - Национальный природный парк «Подольские Товтры».

Кроме того, Хмельницкая область представит двух номинантов на звание лучших в конкурсе «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы» - Меджибожскую крепость и дворцово-парковый ансамбль «Самчики».

Как сообщал УНИАН, акция "7 чудес Украины: крепости, замки, дворцы" будет проходить в несколько этапов.

Первый этап (март 2010 г. – май 2010 г.) – объявление начала акции и прием предложений относительно ее участников.

Второй этап (май 2010 г. – сентябрь 2010 г.) – представление областями своих номинантов, организация пресс-туров. В канун Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине 27 сентября 2010 года состоится определение 21 финалиста акции.

Третий этап (октябрь 2010 г. – декабрь 2010 г.) – определение победителей акции путем экспертного и интернет-голосования.

Организаторами акции является фонд Н.ТОМЕНКО «Справедливая страна», Государственная служба туризма и курортов Украины, Национальная радиокомпания Украины, информационное агентство УНИАН, телеканал ICTV и другие средства массовой информации.