Пинзеник понял, для кого писалась экономическая реформа Януковича

Глубина и сроки реформ, предусмотренные Программой экономических реформ, предложенной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, недостаточны для немедленной реакции на критическую нехватку средств в казне.

Такое мнение в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№21 (801), 5 - 11 июня) высказал экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК.

«Программа системная, охватывает почти весь спектр необходимых стране реформ. Это профессиональный документ, который готовили специалисты. В части главного вызова для страны - большого бюджетного дефицита и нарастающего государственного долга - ответов в соответствующем блоке нет, он скорее декларативный. Но такие ответы есть в других разделах. Изменения в пенсионной системе и энергетическом секторе - шаги в правильном направлении. Однако глубина этих реформ и сроки их реализации (преимущественно результативные только в следующем году) недостаточны для немедленной и столь необходимой реакции на критическую нехватку средств в государственной казне. Тем более что некоторые меры других разделов усилят бюджетный дефицит», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Также он считает неправильной норму, касающуюся повышенных стандартов начисления пенсии за продолжение работы после установленного пенсионного возраста. По его мнению, любой год работы должен иметь стандартную денежную оценку. При этом очень нечеткие формулировки не позволяют утверждать о намерениях отменить специальные пенсии. Кроме того, существует конфликт отдельных норм. «Правильная позиция в отношении сокращения налоговых льгот никак не согласовывается с предложением о предоставлении новых льгот в налогообложении» - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Он также сообщил, что оставлена без внимания очень важная проблема - реформа системы власти. «А это не только экономия средств. Это способ создания эффективной властной «машины». Без такой реформы правильные вещи относительно дерегуляции не имеют шансов на реализацию», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

«Эти и некоторые другие вещи можно уточнить. Ключевая проблема программы не в этом. Есть ли у этой программы заказчик (потребитель), есть ли политический запрос на предложенные реформы? Ответ на этот вопрос легко найти в действиях, которые декларировала, декларирует, а главное, осуществляет нынешняя власть. Поскольку они диаметрально противоположны заложенным в программе», - считает В.ПИНЗЕНИК.

По его словам ярким примером является государственный бюджет на 2010 год - главный документ в плане реализации реформ. Так, он отмечает, что программа предусматривает сокращение дефицита бюджета в текущем году до 5,3% ВВП с тем, чтобы при ежегодном сокращении его на 1% довести дефицит до уровня 2% ВВП в 2013-2014 годах. Вместе с тем, по словам В.ПИНЗЕНИКА, реально в бюджете текущего года дефицит составляет почти 16% ВВП. «Именно такая сумма дефицита набегает наряду с официальной цифрой бюджета в 57,7 млрд. грн. вместе с суммами расходов на рекапитализацию банков, дотаций на газ, суммами завышенных доходов бюджета и т.д., - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК. - Складывается впечатление, что подготовленный документ имеет единственное назначение - Международный валютный фонд, возможность получения средств от него. Поскольку при условии отсутствия политического запроса на изменения правильные намерения так и останутся на бумаге, а пятилетка реформ умрет, так и не родившись».