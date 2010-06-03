Тимошенко прочит на осень всплеск инфляции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что в результате несбалансированной монетарной политики правительства и Национального банка уже осенью в Украине состоится всплеск инфляционных процессов.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на встрече с представителями оппозиционных партий и движений Днепропетровской области.

"Вся эмиссия, которую делают сегодня, отыграется на ценах, которые люди будут иметь на все, что они потребляют. От эмиссии до инфляции лаг составляет приблизительно 2-3 месяца. Этот лаг закончится осенью", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что в апреле 2010 года в Украине объем промышленного производства сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным показателем марта 2010 года. "Последние 7 месяцев, тяжело, в кризис, но экономика месяц к месяцу постоянно прирастала. Сейчас падение на 1,8%. Это впервые за последние месяцы", - отметила она.

Таким образом, по ее словам, правительство Николая АЗАРОВА не смогло обеспечить увеличение социальных расходов оправданными экономическими мерами. "Все это за счет банального источника – эмиссии денег. И за тот период, пока находится ЯНУКОВИЧ у власти, эмиссии для бюджетных потребностей сделали столько, сколько наше правительство в целом за два предыдущих года. А это только несколько месяцев, 100 дней!", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в апреле 2010 года против апреля 2009 года составлял 17,4%, в январе-апреле 2010 года к январю-апрелю 2009 года – рост 12,6%. В апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 уже отмечался спад промышленного производства на уровне 1,8%.

В апреле 2010 года объем операций по приобретению Национальным банком Украины облигаций внутреннего государственного займа (по номинальной стоимости без учета операций по двусторонней котировке) составлял 1,83 млрд. грн. (с начала года – 26,3 млрд. грн.).

В ближайшее время правительство планирует выпустить дополнительные облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых для погашения задолженности по возврату НДС экспортерам.