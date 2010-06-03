Литвин признал, что на 300 голосов в ВР коалиции расчитывать не стоит

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает маловероятным внесение в ближайшее время изменений в действующую Конституцию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами - участниками Совета Европы (Мониторинговый комитет) Ренатой ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что Украине нужна не новая Конституция, а комплексные изменения. "Но такие, которые были бы объективно обусловлены и нашли необходимую для их принятия поддержку в парламенте", - сказал он.

Впрочем, по его словам, учитывая расклад политических сил в Верховной Раде "даже самые оптимальные изменения не получат поддержки 300 голосов" парламентариев. "Пока вопрос внесения изменений в Конституцию не стоит в практической плоскости", - сказал председатель парламента.

Вместе с тем, В.ЛИТВИН отметил, что в любом случае перед рассмотрением в ВР изменения в Основной Закон должны сначала "широко обсуждаться в обществе, пройти экспертизу Венецианской комиссии". И в любом случае из этого процесса, по мнению председателя Верховной Рады, не должен быть исключен парламент.