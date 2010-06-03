Герман обвинила Кириленко во лжи

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН категорически опровергает заявление лидера партии “За Украину!”, народного депутата Вячеслава КИРИЛЕНКО о том, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ вроде бы инициирует вынесение на референдум вопроса лишения украинского языка статуса единого государственного.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

“Хочу напомнить В.КИРИЛЕНКО, принадлежащего к партии, которая и без того пользуется очень маленькой поддержкой граждан Украины, что маленькая ложь порождает большое недоверие”, - сказала она.

А.ГЕРМАН также считает, что “ложь, которую распространяет КИРИЛЕНКО по этому вопросу, еще больше подорвет доверие к его политической силе”.

Заместитель главы АП отметила, что расценивает это заявление народного депутата как “грубую провокацию, направленную на углубление деления Украины и на настрой украиноязычных граждан против граждан, считающих своим родным языком русский”.

“Хотела бы предостеречь КИРИЛЕНКО от таких грубых провокаций и от таких непродуманных шагов, которые очень вредят объединению нашего государства”, - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, лидер партии “За Украину!” В.КИРИЛЕНКО сегодня, 3 июня, заявил с трибуны Верховной Рады, что законопроект о принципах внутренней и внешней политики не оставляет за украинским языком статус единого государственного.

Он отметил, что в законопроекте о принципах внутренней и внешней политики отсутствуют любые упоминания о статусе украинского языка как единого государственного.

“Таким образом, в такой редакции, ссылаясь на данный закон, эта формулировка будет вынесена на референдум, когда новая власть и В.ЯНУКОВИЧ очень быстро внесут проект новой Конституции”, - отметил депутат.