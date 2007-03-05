Катеринчук: На Одесской области отрабатываются рейдерские стратегии

Сейчас в Одесской области отрабатывается стратегия использования всех ветвей власти для лишения права собственности частных предпринимателей разного уровня. Такое заявление сделал сегодня народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК, принявший участие в заседании «круглого» стола «Политика противодействия рейдерству в Украине».

По его словам, «это путь к перераспределению собственности по политическим признакам. Однако примечательно, что местные предприниматели не боятся говорить об этой проблеме и отстаивать свои права». Видимо, это связано с тем, что многие получили свою собственность честным путем.

На примере Одесской области общественное движение «Европейская платформа для Украины», которое представляет народный депутат, намерено показать предпринимателям других регионов, как можно бороться с рейдерством. «Сегодняшний «круглый» стол, - подчеркнул парламентарий, - это попытка обратить внимание властей на проблему рейдерства». Ведь в минувшем году рейдерским атакам подверглись порядка 3 тысяч предприятий».

Председатель Апелляционного суда Одесской области Анатолий ЛУНЯЧЕНКО, выступивший на заседании «круглого» стола, подчеркнул, что «в последние месяцы объектами рейдерства все чаще становятся не предприятия, а земельные участки». Причем наиболее распространенный метод перераспределения собственности на землю заключается в том, что собственники госактов организуют общество с ограниченной ответственностью вместе с теми, кто заинтересован в земле. Затем, получив за свой госакт деньги, выходят из ООО».

Много судебных решений, в которых фигурируют факты захвата земель, принимают районные суды Овидиопольского и Коминтерновского районов. Но, к сожалению, ни райпрокуратуры, ни райадминистрации, по словам А.ЛУНЯЧЕНКО, «должным образом не реагируют на незаконное перераспределение приморских земельных участков. Хотя, по выводам Апелляционного суда, большинство таких решений принималось незаконно. Людей грубо лишали права на землю». Председатель суда сообщил, что «направил письмо прокурору области с просьбой дать задание райпрокуратурам разобраться в этой ситуации».

Выступившие на заседании «круглого» стола вице-губернатор Борис ЗВЯГИНЦЕВ, адвокат Сергей ЕМЕЦ привели ряд фактов участия в рейдерских атаках представителей властных структур. «Сейчас ведется следствие, - уточнил С.ЕМЕЦ, - в отношении старшего следователя облУВД, принимавшего участие в одной из таких атак на предприятие. Установлено, что сотрудник милиции, вступивший в сговор с одним из совладельцев предприятия Беляевского района, задержал на трое суток его партнера по бизнесу. За это время наряд УБОП, который должен был находиться в Одесском порту, захватил здание фирмы, провел там обыск, изъял документы и передал их организатору рейдерской атаки».

Участники «круглого» стола считают, что «рейдерство напрямую связано с деятельностью коррумпированных госструктур и нарушает основополагающие принципы функционирования свободной экономики.