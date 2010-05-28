Литвин прочит новое противостояние

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает противостояния в обществе в случае принятия украинским парламентом новых законов о поддержке русского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

В частности, на вопрос, не приведет ли принятие парламентом новых законопроектов о поддержке русского языка к противостоянию в обществе, В.ЛИТВИН ответил утвердительно, отметив, что такие инициативы требуют тщательного изучения в части соответствия существующему законодательству.

«Относительно законодательных инициатив, то когда они поступят в парламент, их нужно внимательно проанализировать на предмет их соотношения с Конституцией и заключениями Конституционного Суда, а после того принять адекватные решения, - сказал В.ЛИТВИН. - Но все это должно делаться спокойно, гласно, чтобы не было причин для очередного противостояния».

При этом председатель ВР выразил мнение, что действующее законодательство в сфере языковой политики гарантирует надлежащее развитие всех языков, включая и русский.

«Мне уже приходилось направлять разъяснения местным руководителям по поводу того, какие у них есть права и возможности в части применения языков, исходя из законов, которые регламентируют деятельность местных органов власти, а также законов, которые регулируют языковую проблему в Украине», - сказал В.ЛИТВИН.

Руководитель парламента напомнил, что закон УССР о языках, принятый в 1989 году, действует, и в нем четко зафиксирован статус русского языка как языка межнационального общения.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал принятие в ВР законов, благодаря которым русский язык “займет надлежащее место в жизни общества”.

“Мы сделаем все, чтобы граждане Украины разных национальностей жили комфортно в собственном государстве”, - сказал, в частности, глава государства во время встречи с делегацией Международного совета российских соотечественников.

"Мы уже подготовили ряд законопроектов, которые будут последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их принятия русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества", - сказал он.