Королевская пугает власть новым кризисом

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прогнозирует новый кризис в Украине к концу года, если власти не изменят экономическую политику.

Об этом она заявила в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина»,

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятием закона, которым вводится повышение акцизов, также законодательно были закреплены нормы, позволяющие налоговой милиции фактически бесконтрольно проводить тотальные проверки малого и среднего бизнеса. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, если так будет продолжаться и дальше, то к концу года развитие бизнеса остановится, и Украина столкнется с новым колоссальным кризисом.

Она напомнила, что в конце 2009 года парламент более чем 300 голосами принял закон, положивший начало масштабной дерегуляционной реформе. Суть ее в том, чтобы убрать все преграды для желающих заняться бизнесом, перейти от разрешительной системы к уведомительной. Именно поэтому среди норм, содержащихся в законе, центральное положение занимают принцип молчаливого согласия и декларативный принцип. «Это самая прогрессивная норма в мире. Тем не менее, в Украине она не работает, так как Кабинет министров не принял необходимых подзаконных актов», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы парламентского комитета, сопротивление, оказываемое процессу дерегуляции и освобождения предпринимателей от чрезмерной опеки чиновников, очень серьезное. С большим трудом Верховная Рада недавно приняла в первом чтении законопроект, отменяющий ряд лицензий на производственную деятельность. «Украина – страшно зарегулированная страна. Мы на самых последних местах в рейтингах свободы бизнеса и предпринимательства. С таким аттестационным листом говорить о привлечении инвестиций бесполезно», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.