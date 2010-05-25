Бондаренко ушел к Тигипко

Директор Киевского Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО переходит в публичную политику.

Об этом сообщили УНИАН в Институте Горшенина.

«Переход в публичную политику является логическим продолжением деятельности К.БОНДАРЕНКО как блестящего политического аналитика и политолога», - отмечают его коллеги.

«Команда Института Горшенина искренне благодарит Константина Петровича, который был директором Института Горшенина с 2005 года, за плодотворную совместную деятельность в сфере общественно-политических исследований, политического пиара, консалтинга и социокультурного проектирования», - отмечают в институте.

Они выражают уверенность, что на новом поприще К.БОНДАРЕНКО проявит свои лучшие качества и войдет в историю украинской политики.

В то же время, в сообщении не уточняется, какой политической деятельностью будет заниматься К.БОНДАРЕНКО.

В то же время сам Кость Бондаренко расказал Обкому, что становится зампредом партии «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер «по реформам» Сергей Тигипко.

Издание также сообщает, что еще одним замом этой же партии стала экс-глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель.