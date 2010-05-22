ООН расследует гибель 46 южнокорейских моряков

ООН создала комиссию по расследованию инцидента с гибелью южнокорейского корабля Cheonan в Желтом море. Установлено, что судно было торпедировано, причем использованный для этого боеприпас имеется я на вооружении армии КНДР, сообщает РосБизнесКонсалтинг. После этого Сеул обвинил Пхеньян в нарушении условий перемирия. Власти Северной Кореи заявляют о своей непричастности.

В комиссию ООН войдут представители 11 стран: Южной Кореи, США, Великобритании, Австралии, Франции, Новой Зеландии, Турции, Дании, Швейцарии и Швеции. Этому органу ООН предстоит еще раз проанализировать материалы расследования гибели корабля Cheonan, установить имело ли место нарушение условий перемирия со стороны КНДР, и если да, - то каков его масштаб, передает Associated Press. Пхеньян уже заявил, что не признает комиссию легитимным органом.

Южнокорейский военный корабль Cheonan затонул 26 марта 2010 г., в результате чего погибли 46 моряков. Согласно данным независимого расследования, корабль был торпедирован.