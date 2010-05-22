Литвин о партиях, естественных процессах и не последних деньгах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает против сокращения количества политических партий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, разъясняя свою инициативу о перерегистрации политических партий в Украине.

«Я не выступаю за ограничение количества политических партий в Украине. Это все равно, что остановить поезд», - заверил В.ЛИТВИН.

Однако он подчеркнул, что политические партии должны возникать в результате «естественного политического процесса», а не путем использования «сезонных» рейтингов.

В.ЛИТВИН отметил, что процесс становления политической силы всеукраинского масштаба длится не меньше 10 лет «при том, чтобы заниматься ею, нужно иметь мозги и не последние деньги».

Спикер ВР акцентировал, что «страна не должна обслуживать политические партии», поэтому на следующие выборы обязательным условием является открытие списков политических партий. Это, по мнению В.ЛИТВИНА, будет способствовать процессу «естественного становления» политических лидеров и ограничить возможность «покупки» проходного места в партии.