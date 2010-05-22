Регионалы воплотили идею Януковича в законопроект

Партия регионов предлагает проводить выборы депутатов сельских и поселковых советов по мажоритарной системе, а выборы депутатов городских и районных советов — по смешанной.

Соответствующие нормы содержатся в разработанном Партией регионов законопроекте о выборах депутатов местных советов, имеющемся в распоряжении еженедельника "Зеркало недели".

В частности, предусмотрено, что выборы депутатов сельских и поселковых советов будут «проводиться по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах».

В то же время выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов будут «проводиться по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе».

При этом проект предполагает, что одну половину депутатского корпуса парламента Крыма, городских, областных и районных советов изберут в одномандатных округах, другую - «в многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами территории, соответственно, Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя, области, района, города, района в городе».

Кроме того, проектом предусмотрено, что правом выдвигать кандидатов в мажоритарных округах обладают политические партии, хотя механизм самовыдвижения также предусмотрен. Предполагается возможность одновременной баллотировки одного и того же лица и в одномандатном, и в многомандатном округах, а также одновременного выдвижения в советы разных уровней.

Проект также предусматривает окончательный отказ от сбора подписей и введение механизма дифференцированного залога.

Размер залога для кандидатов в депутаты городского (города с районным делением, кроме Киева и Севастополя) совета в многомандатном избирательном округе составит 25 минимальных заработных плат, для кандидатов в депутаты Верховной Рады Крыма, областных советов, горсоветов Киева и Севастополя в одномандатном мажоритарном избирательном округе - семь минимальных заработных плат; для списка кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, городов Киева и Севастополя совета в многомандатном избирательном округе - 35 минимальных заработных плат.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что выборы в местные органы власти не должны проводиться по пропорциональной системе и закрытым партийным спискам и ожидает до 1 августа предложений относительно изменения избирательного законодательства.

«Система выборов по закрытым партийным спискам не оправдала себя на местном уровне. Депутаты местного совета – это представитель своей территориальной общины, а не солдат какой-либо политической партии», - заявил глава государства.

В связи с этим он отметил необходимость разработки и принятия нового законодательства о местных выборах.

16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим действие постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 30 мая 2010 года. При этом ВР пока не назначила новую дату их проведения.