На следствие «по преступлениям Януковича» два нардепа просят неделю

Проект постановления об образовании Временной следственной комиссии ВР “по вопросам расследования возможного состава преступления в деяниях Президента Украины Януковича В.Ф. и должностных лиц Кабинета Министров Украины при заключении и подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины” сегодня зарегистрировали в аппарате парламента.

Авторы документа – Борис Тарасюк (НУ-НС) и Олег Билорус (БЮТ) в объяснительной записке к документу утверждают, что подписанное Президентами Украины и России соглашение, которым продлено пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет - до 2042 года ”прямо противоречит Конституции, а именно части седьмой статьи 17, которая устанавливает, что на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз, а согласно со статьей 156 и пунктом 14 Переходных положений Конституции Украины изменение порядка временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины происходит исключительно после внесения изменений в Конституцию Украины, которые подлежат утверждению на всеукраинском референдуме.

Таким образом, - пишут нардепы, - члены Кабинета Министров Украины, которые готовили отмеченное выше Соглашение и Президент Украины Янукович В.Ф., который ее подписал, сознательно пошли на нарушение норм Конституции Украины при заключении и подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины., тем самым поставив под угрозу национальные и экономические интересы государства, государственный суверенитет и территориальную целостность Украины”.

В состав Временной следственной комиссии авторы постановления предлагают включить двух бютовцев – самого Олега Билоруса, и его коллегу Василия Деревляного, нунсовца Тараса Стецкива, коммуниста Валерия Баранова, депутата от блока Литвина Валерия Бевза, и двух регионалов - Юрия Мирошниченко и Ивана Вернидубова.

Нетипичным для предложений по созданию ВСК ВР является запланированный авторами проекта срок действия “антиянуковичевской комиссии”. Нардепы планируют расследовать “преступления Президента против Конституции” всего лишь за одну неделю вместо привычных для ВСК трех или шести месяцев.