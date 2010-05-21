Грымчак госпитализирован с инфарктом

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК вчера вечером был госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, отметив, что проблемы с сердцем у Ю.ГРЫМЧАКА возникли достаточно давно, но заострились на протяжении последних двух недель в связи с обвинениями в незаконном влиянии на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей во время событий в парламенте 27 апреля.

Информацию о госпитализации Ю.ГРЫМЧАКА УНИАН подтвердили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело против народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

В ВР из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности отдельных народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля в парламенте.