Герман объяснила Немцову, что она ему не женщина

Заместитель главы администрации президента Анна Герман заявила, что Украина идет к расширению демократии.

Об этом она заявила в эфире ТРК "Украина", комментируя информацию о том, что администрация президента препятствовала распространению видео падения венка на президента Виктора Януковича.

"Мы все видели, я видела в Украине по телевидению этот сюжет. В Украине не надо ничего запрещать, и то, что мы с вами так прямо говорим, вы что хотите - спрашиваете, мы что можем - отвечаем, это свидетельствует, что в нашем государстве все в порядке ", - сказала Герман.

"Мы уже сошли с той дороги, на которой можно ставить шлагбаумы. Мы идем прямым путем к расширению демократии и к интеграции в европейское демократическое пространство. И шлагбаумов на этой дороге больше никто не позволит", - отметила она.

Вместе с тем присутствующий в студии российский оппозиционный политик Борис Немцов отметил: "У нас (в России) на телевидении тотальная цензура, и, конечно, никаких венков, падающих на Януковича, нет".

В ответ на это Герман сказала: "Но это ваши проблемы, это проблемы России и проблемы вашей свободы слова. Давайте говорить об Украине".

"Мы в присутствии женщин говорим только о женщинах. Об Украине и о вас", - ответил Немцов.

"Слушайте, вы меня дискриминируете. Я здесь политик, а не женщина для вас. Я прошу вас о ваших женщинах говорить себе в Москве, а здесь я вам политик", - заявила заместитель главы администрации президента.

"Мы говорим об Украине, об украинских интересах, об украинско-российских отношениях. А ваши проблемы в России, есть у вас там свобода слова, есть у вас там красивые женщины, или нет - это ваши дела", - отметила Герман.

После этого Немцов сказал: "Мне кажется, что опасения, что со свободой слова будут проблемы, они в Украине существуют и они не беспочвенны. Я считаю, что главная задача ваша - защитить свободу".

"Как только вам засунут кляп в рот, так власть начнет наглеть и воровать так, что прошлое, когда она тоже воровала, покажется детским лепетом", - отметил он.

В ответ на это Герман заявила: "Не надо вмешиваться во внутренние дела Украины. Мы сами разберемся".

Украинская правда