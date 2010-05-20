Чечетов: Янукович вправе увольнять чиновников «за расхлябанность»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вправе увольнять чиновников «за расхлябанность», заявил в интервью УНИАН первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Управленцы высшего государственного менеджмента должны быть исполнительными, они должны демонстрировать высокую исполнительскую дисциплину. Поэтому если есть какие-то неурядицы, связанные с исполнительской дисциплиной, я думаю, высшее руководство страны вправе принимать определенные решения», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ, комментируя сегодняшнее заявление Президента В.ЯНУКОВИЧА относительно возможности увольнения министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО.

«Что касается Президента, он сам всегда демонстрирует высочайшую дисциплину, он всегда ценит время, не транжирит время. Он никогда не опаздывает, и поэтому в данной ситуации он требует того же самого от исполнителей», - отметил народный депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что если кто-то не вписывается в элементарные рамки поведения высокопоставленного чиновника, то «развязываются руки для принятия соответствующих решений».

«Я абстрагируюсь от этого министра, но если чиновник демонстрирует расхлябанность, неисполнительность, отсутствие дисциплины, то, естественно, трудно от него ожидать эффективных действий и работы», - резюмировал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, В.ЯНУКОВИЧ заявил о высокой вероятности освобождения от должности министра угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО.

Во время выступления в Луганске в ходе заседания регионального комитета экономических реформ В.ЯНУКОВИЧ возмутился и сообщил, что этот министр принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, потому что намерен участвовать в заседании правительственного комитета.