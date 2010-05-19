Парубий: Герман защитила гражданские права моей сестры

Народный депутат Андрей ПАРУБИЙ (фракция НУ-НС) заявляет, что в ситуации с задержанием его сестры заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН способствовала защите прав человека.

Об этом А.ПАРУБИЙ заявил сегодня в эфире программы «Шустер Live».

«Когда к моей сестре, которую задержала милиция, не допускали врачей - а сестра была в плохом состоянии, ей нужна была больничная помощь, - я публично обратился к Президенту Украины с призывом помочь соблюдать права человека по отношению к моей сестре, к которой милиция не допускала врачей», - сказал народный депутат.

После этого, по его словам, «в ситуацию вмешалась А.ГЕРМАН, которая защитила гражданские права моей сестры, и к ней допустили врачей».

«Это был очень человеческий и достойный поступок А.ГЕРМАН», - заявил А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 мая народный депутат из фракции НУ-НС А.ПАРУБИЙ, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело в связи с событиями в парламенте 27 апреля 2010 года, сообщил, что во Львове была арестована его родная сестра Елена. Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов.

Впоследствии в милиции сообщили, что сестру А.ПАРУБИЯ Елену, которая работает в одной из районных налоговых инспекций города Львова, обвиняют в получении взятки.

Вечером того же дня А.ГЕРМАН в эфире “5-го канала” заявила, что Елена ПАРУБИЙ освобождена из-под стражи.

"Я не знаю, с чем связано задержание сестры А.ПАРУБИЯ, мне говорили, что там какое-то уголовное дело, но мы сделали все, чтобы ее выпустили из-под ареста, и чтобы не было никаких подозрений в том, что где-то существуют какие-то попытки за брата мстить сестре", - сказала она.

"Пусть правоохранительные органы выясняют, что там произошло, была ли там взятка, в которой ее обвиняют, не было ли", - сказала А.ГЕРМАН.

При этом заместитель главы Администрации Президента отметила, что нынешняя власть не должна “уподобляться помаранчевым, которые сажали за решетку без вины нас”.

Однако заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ расценил это заявление как признание того, что власть ЯНУКОВИЧА грубо вмешивается в работу правоохранительных органов. Г.НЕМЫРЯ отметил: "Она сказала: мы вмешались, и ее освободили. Это заявление официального лица – заместителя главы Администрации Президента, которая таким образом, скорее всего, не понимая этого, признала, что из Администрации Президента могут вмешиваться в деятельность правоохранительных органов для того, чтобы направлять или ход следствия, или решать судьбу задержанных и решать, какую меру пресечения использовать".