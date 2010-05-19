В МИД не исключают, что Украина может ратифицировать устав СНГ

Министерство иностранных дел Украины не рассматривает сегодня вопрос о ратификации Украиной устава СНГ, но не исключает такой возможности в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что Украина успешно работала и может работать в СНГ в нынешнем статусе.

По его словам, партнеры Украины не ставят вопрос о ратификации устава СНГ. «Но если действительно мы увидим, что какие-то принципиально важные для нашей экономической, социальной, гуманитарной сферы вопросы мы не можем решить, не являясь фактически членом СНГ из-за того, что не ратифицировали устав, то, конечно, этот вопрос будет рассматриваться. На данное время у нас нет оснований с этим спешить, поскольку это не мешает работать в рамках СНГ», - сказал О.ВОЛОШИН.

***Украина является соучредительницей СНГ, но Устав организации Украина до сих пор не ратифицировала, поэтому формально Украина остается лишь наблюдателем и не является членом СНГ.