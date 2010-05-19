Зленко дает 90%, что Тузлу России не отдадут

Бывший министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО сомневается, что Украина во время делимитации морских границ с Россией может передать ей остров Тузла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЗЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Украина передаст России остров Тузла при делимитации акватории Азовского моря.

«Я на 90% уверен, что этого не произойдет. Трудно дать однозначный ответ - это чрезвычайно серьезный вопрос. Я не думаю, что Украина пойдет на соответствующие уступки, чтобы удовлетворить чьи-то интересы за счет своей территории », - сказал А.ЗЛЕНКО.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна, и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая займется спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая 2010 Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.