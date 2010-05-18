Литвин обещает спросить у милиции о сестре Парубия

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направит запрос правоохранительным органам относительно ареста сестры народного депутата Украины Андрея ПАРУБИЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента заявил сегодня на заседании Верховной Рады, отвечая на заявление А.ПАРУБИЯ относительно сегодняшнего ареста его сестры.

«Соответствующий запрос я направлю от Верховной Рады Украины, чтобы Верховной Раде предоставили исчерпывающую информацию. Она будет доведена до вашего ведома», - сказал В.ЛИТВИН.

В своем заявлении с трибуны Верховной Рады А.ПАРУБИЙ сказал: «Я прошу, чтобы была отпущена моя сестра, которая находится под арестом, чтобы она была отпущена домой к своей доченьке, которая ждет ее дома. Я требую от власти прекратить политическое преследование. Это будет не по-мужски, это неправильно, это неморально. Призываю власть остановиться».

В своем заявлении он отметил, что его сестра много лет работала в налоговой администрации во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове была арестована родная сестра народного депутата А.ПАРУБИЯ Елена.

По словам А.ПАРУБИЯ, «сегодня утром к ней в кабинет ворвались работники УБОП, и фактически с 10 часов утра она находится под арестом. У меня нет с ней никаких контактов, у меня нет от нее никакой информации». Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов. «У меня есть достоверная информация, что 2 тысячи долларов, которые ей инкриминируют, были найдены в общественном туалете за мусорным бачком», - отметил А.ПАРУБИЙ, добавив, что в кабинете его сестры деньги не были найдены.