Парубий заявляет, что сегодня во Львове арестовали его сестру

Сегодня во Львове была арестована родная сестра народного депутата Украины Андрея ПАРУБИЯ Елена.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам А.ПАРУБИЙ.

«Сегодня утром к ней в кабинет ворвались сотрудники УБОП, и фактически с 10-ти часов утра она находится под арестом. Я не имею с ней никакого контакта, я не имею от нее никакой информации», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в размере 2 тысячи долларов. «У меня есть достоверная информация, что 2 тысячи долларов, которые ей инкриминируют, были найдены в общественном туалете за мусорным бачком», - отметил А.ПАРУБИЙ, добавив, что в кабинете его сестры деньги не были найдены.

«Такую ситуацию, как сегодня, я уже имел в 2003 году, когда был заместителем председателя Львовского областного совета и фактически принимал участие в оппозиционном движении против режима КУЧМЫ. Тогда руководство налоговой ей прямо сказало: если твой брат не закроет рта, мы тебя посадим», - сказал А.ПАРУБИЙ, отметив, что после этого его сестра из Налоговой администрации, где она работала до того, уволилась по собственному желанию.

«Это сфабрикованное дело, цель которого - оказание психологического и морального давления на меня. Я хочу сказать, что власть, видя, что не может уничтожить меня, пытается уничтожить мою семью. Это показывает лицо этой власти. Я хочу им сказать: если они хотят что-то иметь против меня, они могут бить по мне, но это не по-мужски и ниже всякого достоинства – бить по тем людям, которые мне дороги», - отметил народный депутат.