Медведев: утрачено почти все, все, что было нажито непосильным трудом

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ вновь отмечает, что за последнее время между Украиной и Россией была утрачена динамика отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На вопрос, что же было утрачено, Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Утрачено почти все, все, что было нажито непосильным трудом. Прежде всего, была утрачена динамика».

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, в современном мире главным является фактор времени, а в украинско-российских отношениях за последние 5 лет ничего не происходило.

Он также напомнил, что всего состоялись три заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, а должно было состояться уже 10 заседаний с момента ее создания. «Стало быть, динамика отношений между лидерами государств была запредельно низкой, это сказывалось на всем, включая товарооборот», - сказал он.

Президент России убежден, что на сегодняшний день главным является восстановление экономических связей между Украиной и Россией.

«Экономика, экономика и еще раз экономика. Но при этом нельзя забывать координацию вопросов по внешней политике, по региональным проблемам, нельзя забывать и наших гуманитарных вопросов», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.