Во Львове уже требуют отставки Горбаля

Сегодня под стенами Львовского областного совета, где проходит сессия, представители ВО «Свобода» проводят пикетирование с требованием освободить от должности председателя Львовской облгосадминистрации Василия ГОРБАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, около двухсот участников акции держат флаги «Свободы» и плакаты с надписями «Горбаля – в отставку!», «Нет – реваншу украинофобов!», «Время расплаты придет!» и скандируют «Позор Горбалю!».

Участники акции требуют от депутатов областного совета рассмотреть сегодня на сессионном заседании вопрос о недоверии председателю Львовской ОГА и проголосовать за недоверие В.ГОРБАЛЮ, который в то же время является народным депутатом от Партии регионов и поддержал своим голосованием в Верховной Раде пролонгацию соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Украине.

На сессии Львовского облсовета сегодня присутствует председатель Львовской ОГА В.ГОРБАЛЬ. В повестку дня сессии облсовета внесен вопрос «О событиях в Верховной Раде Украины 27 апреля 2010 года».

Напомним, что 13 мая на сессии Львовского областного совета депутаты не поддержали предложение фракции ВО «Свобода» включить в повестку дня вопрос о недоверии председателю Львовской облгосадминистрации В.ГОРБАЛЮ. «За» проголосовали лишь 26 депутатов, в частности 10 депутатов от «Свободы».