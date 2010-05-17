Янукович: "так быстро работать нельзя", Медведев: "придется"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине и России работать в таких ускоренных темпах не надо, а Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что придется.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня состоялось третье заседание межгосударственной комиссии двух стран. «Мы пришли к выводу, что так работать нельзя, потому что за такой короткий период времени провести семь встреч и загнать руководителей наших рабочих групп в ситуацию, когда они должны ускоренными темпами готовить различные решения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

С ним не согласился Д.МЕДВЕДЕВ. Он отметил: «Виктор Федорович сказал, что так работать нельзя, а мне бы хотелось добавить, что так работать - придется».

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что для этого существует ряд причин. В частности, он подчеркнул, что за последние годы Украина и Россия многое потеряли. Он обратил внимание, что за последние 5 лет сегодня лишь третье заседание межгосударственной комиссии, тогда как такие страны, их лидеры, должны по-хорошему встречаться минимум два раза в год. «Стало быть, к сожалению, до этого ничего не делалось», - отметил он.

Также Д.МЕДВЕДЕВ в очередной раз подчеркнул, что сегодня у российской стороны наконец-то появились партнеры в лице украинского руководства. «Мне бы хотелось сказать, что российская сторона хорошо работала (на сегодняшнем заседании – УНИАН), потому что у нее, наконец, появился полноценный украинский партнер, то есть нормальное руководство, которое принимает решение и исполняет их», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что это является очень важным фактором развития двусторонних отношений.

Он также констатировал, что сегодня между Украиной и Россией закончился период «охоты на ведьм».