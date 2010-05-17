Янукович и Медведев подписали три совместных заявления

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Совместное заявление президентов Украины и РФ относительно усовершенствования системы европейской безопасности». Также были подписаны «Совместное заявление президентов Украины и РФ относительно урегулирования приднестровской проблемы» и «Совместное заявление президентов Украины и РФ по вопросам безопасности в Черноморском регионе».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания заявления состоялась сегодня в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев.

Тексты заявлений пока не обнародованы.