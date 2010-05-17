По поводу нардепов, на которых завели дела, Литвин уже готов договариваться?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в парламенте необходимо провести «серьезный политический разговор» о представлении Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от НУ-НС Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что в ВР поступило представление Генпрокуратуры «о даче согласия на привлечение к ответственности А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА».

В.ЛИТВИН сообщил, что направил данное представление в Регламентный комитет, а также направил письма вышеуказанным народным депутатам. Он отметил, что намерен на этой неделе встретиться с А.ПАРУБИЕМ и Ю.ГРЫМЧАКОМ.

В ответ народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ заявил: «Мы обжаловали в суде и постановление о возбуждении уголовного дела, и представление Генеральной прокуратуры». Он выразил удивление по поводу того, что уголовное дело в отношении А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА возбуждено по статье «Совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией». «Если мы признаем, что Верховная Рада Украины – это преступная организация, то чего мы вообще здесь собрались?», - спросил Г.МОСКАЛЬ.

В ответ В.ЛИТВИН сказал, что никто не настаивает на быстром рассмотрении данного вопроса. «Никто никого не гонит в шею, никто не ставит вопрос немедленно и сегодня», - добавил он.

По словам спикера, парламент должен провести «серьезный политический разговор и принять взвешенное решение». Он заметил, что в соответствии с Регламентом ВР, на рассмотрение представления отводится 5 дней, то есть народные депутаты имеют право на протяжении этого времени выразить свою позицию и свои аргументы. На протяжении 20 дней Регламентный комитет должен рассмотреть представление, и в пределах 7 дней после решения Регламентного комитета этот вопрос должен рассмотреть парламент.

В.ЛИТВИН призвал народных депутатов из всех фракций «не распространять сплетни и обвинения, и не искать поводов для возмущения». Он подчеркнул, что не надо «продуцировать войну, а необходимо договориться». По словам спикера, нельзя допустить, чтобы ВР выступала «в роли института, который ведут». По мнению председателя парламента, депутатам из этой ситуации необходимо «вынести уроки, но не за счет кого-то».

«Нам необходим диалог, нам нужна работа, чтобы мы не потеряли позиции страны за этими внутренними разборками, которые мы проводим», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, необходимо приложить все усилия, чтобы «не приходили со стороны и стимулировали противостояние и провокации». «Сегодня есть желание разрушить любой диалог», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, осуществленного группой отдельных народных депутатов Украины (согласно ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины).

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что возбуждение уголовных дел против Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ является продолжением политического преследования властью своих оппонентов.