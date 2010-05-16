В день визита Медведева оппозиция проведет акции не только в Киеве

17 мая, в день приезда в Украину президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в Полтаве оппозиция проведет пикетирование здания облгосадминистрации и будет требовать противодействия антиукраинской политики по сдаче национальных интересов Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", которые выступают инициаторами пикета.

"Акция планируется с целью недопущения подписания в рамках визита Президента России новых соглашений, которые могли привести к ограничению независимости Украины, ее территориальной целостности и нанести ущерб ее экономической безопасности. Начало пикетирования - 10:00", - сказано в сообщении областной организации ВО "Свобода".

Как сообщал УНИАН, завтра, 17 мая, запланирован визит в Украину президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА. Президенты Украины и РФ намерены обсудить вопросы делимитации морской границы и демаркации сухопутных границ между государствами и ряд других вопросов во время встречи в Киеве 17-18 мая.

В этот день оппозиция планировала очередную акцию протеста в Киеве. Однако Киевский окружной административный суд запретил Киевским городским организациям партий "Свобода" и "За Украину!" проведение акций протеста во время визита Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА. Суд запретил проведение таких акций на улицах Банковой, Крещатик, на Майдане Незалежности, Арсенальной площади и Контрактовой площади.