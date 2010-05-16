Кириленко не намерен сидеть сложа руки

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что для качественных политических сдвигов в Украине национальная демократия нуждается в новом качестве, которого партия «Наша Украина» уже не достигнет.

Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в интервью УНИАН во время пребывания в Черновцах, где он принял участие в учредительной конференции областной организации партии “За Украину!”.

«В силу многих обстоятельств я ничего плохого не буду говорить о «Нашей Украине». Но хочу сказать – национальная демократия нуждается в новом качестве. И такого нового качества партия «Наша Украина» уже не выполнит. Это значит, что возникло новое предложение, которое воплощается в новую партию «За Украину!», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

В то же время, он категорически отверг тезис о том, что происходит так называемый «политический ребрендинг» «Нашей Украины» под новым названием.

«Наша партия – это не политический проект, потому что я вообще не сторонник политических проектов. Я сторонник идейного единенья людей. Потому в моем деле будет меньше политических технологий, а больше идейной искренности и идеологической готовности отстаивать свои ценности. На этой почве мы готовим новую национально-демократическую среду. Вы видите, что все проекты – не продолжительные, как правило, очень технологические и направлены лишь на завоевание власти. В любом случае нужно изменять курс страны, а это не только вопрос получения власти. Это еще и вопрос изменения взглядов наших соотечественников на многие вещи», - заявил лидер «За Украину!».

Отвечая на вопрос, пытается ли он вдохнуть в новую партию то, что на сегодняшний день потеряла «Наша Украина» - дух Майдана и народную поддержку, В.КИРИЛЕНКО отметил: «Это в том же числе. Я здесь не выделяю «Нашу Украину», потому что этот дух потеряли многие действующие национально-демократические партии. И они также нуждаются в определенной модернизации. Но далеко не все из них на эту модернизацию способны. Это означает то, что люди будут искать другие среды - активные, но для них не знакомые».

Политик считает в нынешних условиях «своим долгом» популяризировать новую среду для патриотов, привлекая в свои ряды новых людей.

«Сидеть сложа руки, ожидая, когда кто-то там реформируется или не реформируется – я просто не имею времени», - добавил он.

Что касается сложного процесса единенья политиков, национально-демократических партий и общественных организаций в единую оппозицию, то, по мнению В.КИРИЛЕНКО «здесь нет большой проблемы».

«Это временные осложнения. Все равно процесс идет в одном направлении. Рано или поздно, все будут максимально консолидированы, и будут действовать вместе. У меня, например, нет никаких возражений относительно любой фигуры, которая хочет возглавить объединенную оппозицию, или любой политической силы, которая готова бороться против нынешнего режима. Я готов, и все делаю для объединения усилий, чтобы действовать сообща. Это задание номер один. Другое задание, тоже не менее важное, это создание формы, которая удовлетворит всех. Думаю, что в ближайшее время это все возникнет, и вся оппозиция будет координировать свою деятельность», - подчеркнул лидер партии «За Украину!».