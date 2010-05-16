От СБУ требуют отменить запрет Лужкову на въезд в Украину

На сессии Северодонецкого городского совета депутаты большинством голосов утвердили текст обращения к Президенту Украины с призывом упразднить решение СБУ от 12 мая 2008 года о бессрочном запрещении въезда в Украину мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, проинформированный источник сообщил, что городской председатель Владимир ГРИЦИШИН присутствовал лишь при рассмотрении этого вопроса, который был дополнительно включен в повестку дня и проголосован первым. Большинством голосов совет утвердил текст обращения к Президенту Украины с призывом упразднить решение СБУ от 12 мая 2008 года о бессрочном запрещении въезда в Украину Ю.ЛУЖКОВУ.

Сразу по завершению заседания горсовета северодонецкий мэр отбыл в Киев, чтобы лично передать это обращение Виктору ЯНУКОВИЧУ, отметил источник.

“Решение по Ю.ЛУЖКОВУ горсовет принял в связи с давними и плодотворными дружескими отношениями населения города Северодонецка и мэра города Москва", - отмечается в обращении.