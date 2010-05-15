Милиционерам подняли зарплату

С 1 мая работникам милиции увеличена заработная плата.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на начальника Департамента финансового обеспечения и бухгалтерского учета МВД Сергея КОПЫТОВА.

Как отмечается в сообщении, "в связи с внесением изменений в бюджет министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ принято решение увеличить выплаты рядовым работникам милиции, младшему начальственному составу органов внутренних дел на 100 гривен. Сегодня соответствующее указание было направлено руководителям региональных подразделов милиции".

"Теперь каждый аттестованный работник органов внутренних дел, - подчеркивается в сообщении, - «на руки» будет получать не менее 1450 гривен. Такое повышение будет проведено с мая абсолютно всем, кому оно предусмотрено".

Как отмечают в МВД, "выполнение этого указания министерство будет строго контролировать".

При этом С.КОПЫТОВ выразил убеждение, что "в этом году это не последнее увеличение выплат работникам милиции". "Надеюсь, что уже по итогам работы полугодия будет возможность вновь сделать пересчет денежного содержания для работников милиции в сторону роста", - отметил он.