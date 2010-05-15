Гриценко не видит предпосылок для сопротивления власти

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для решительного сопротивления нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что «власть еще не создала критической массы таких ошибок, чтобы общество было разуверено, придушено бетонной плитой социально-экономических проблем..., чтобы оно поднялось на это сопротивление». «Не будет 100 тысяч людей в Киеве», - добавил он.

При этом А.ГРИЦЕНКО не исключил, что, «возможно, после осени, когда люди почувствуют, что в экономике ничего не меняется, что никаких реформ нет, а власть, как была коррумпирована, так и осталась, то люди начнут думать по-другому».