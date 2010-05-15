Тимошенко: депутаты лежат с сотрясением мозга

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что возбуждение уголовных дел против депутатов фракции НУНС Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ ничто иное как продолжение политического преследования властью своих оппонентов.

Об этом Ю.Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина".

"Политические репрессии – это очевидно. Сегодня например возбуждены уголовные дела против еще двух депутатов оппозиции - ПАРУБИЯ и ГРЫМЧАКА. Депутаты от оппозиции лежат в больницах с сотрясением мозга, с очень серьезными телесными повреждениями, а возбуждают уголовное дело за события, происходившие в Верховной Раде против двух депутатов оппозиции, а другие – они за пределами закона", - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки. В президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 14 мая, в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе расследования этого дела следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело против народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины). УК за такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в пресс-службе ведомства.