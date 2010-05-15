Тимошенко: Украина потеряет остров Тузла

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в результате делимитации украинско-российских морских границ Украина потеряет остров Тузла.

Об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня в эфире телеканала "Украина".

"Речь идет о Керченском проливе – это выход Украины в Азовское море, это остров Тузла, за который Украина достаточно сильно боролась. И как раз на базе такой делимитации границ Украина теряет Тузлу и теряет выход в Азовское море", - сказала Ю.Тимошенко.

По ее мнению, в результате такой делимитации государственной границы Украина потеряет также возможность брать плату за проход судов в Азовское море. "Это значит, что у нас будет минимум миллиард, а то и больше потерь. Но самое главное, что та часть как раз Керченского пролива имеет прогнозные запасы нефти и газа. И это уже будет потеря украинской территории и особенно острова Тузла", - убеждена лидер БЮТ.

"Настоящие документы – недопустимы Украине, потому что если даже шаг отойти от этих границ, которые имеет Украина, – сегодня недопустимо. Если Украина будет добровольна отдавать выход в Азовское море и добровольно отдавать свою территорию, мне кажется, что это уже будет не партнерство, а это будет существенное ослабление Украины", - убеждена Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в том числе об острове Коса Тузла.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытались разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывалась на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила посередине между их берегами. В этом случае искусственно прорытый в мелководном проливе Керч-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу посередине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метров от линии украинско-российской границы.

5 мая 2010 года министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что Украина и Россия создадут совместную Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.