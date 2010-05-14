Грищенко заявил, что Украина не признает Абхазию и Южную Осетию
10:52, 14 мая 2010Политика
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Украина, по словам главы МИД Украины Константина Грищенко, не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
«Для нас вопрос территориальной целостности и нерушимости границы является принципиальным. Точка», — сказал Грищенко в интервью «Коммерсант-Украина»,отвечая на вопрос возможности признания Украиной независимости двух республик, отделившихся от Грузии.
На сегодня независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.
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