Оппозиция может встретить Медведева значительными акциями

17-18 мая оппозиция может провести значительные акции протеста.

Об этом заявил депутат от НУНС Борис Тарасюк в эфире 5 канала.

"Мы еще не принимали окончательного решения в отношении акций протеста 17-18 мая. Я не исключаю, что это могут быть значительные акции протеста, потому что готовятся к подписанию документы, которые не могут не нести угрозу на много лет вперед", - сказал он.

Как известно, 17 мая в Украину должен приехать президент России Дмитрий Медведев.

"Я не воспринимаю те сказки, которые рассказывал первый вице-премьер в среду в отношении тех документов, которые должны подписать", - отметил Тарасюк.

"Он слукавил, и не сказал о тех документах, которые будут подписываться в ходе этого визита. А это документы, которые носят стратегический характер, которые могут влиять на судьбу нашего государства, на его позиции на международной арене на многие годы вперед", - подчеркнул он.

По словам депутата, "этот визит президента РФ следует рассматривать в цепи дальнейших уступок нынешней украинской власти и сдачи основополагающих национальных интересов".

Кроме того, комментируя возобновление уголовного дела в отношении лидера БЮТ Юлии Тимошенко, Тарасюк заявил: "Это выглядит как фарс и как очередная попытка угодить московским хозяевам нынешней власти".

"Я считаю, что общество абсолютно правильно и адекватно воспринимает эти действия против лидера оппозиции и все это, несомненно, будет способствовать повышению ее авторитета в обществе", - сказал он.

"Мы являемся свидетелями строительства и установления авторитарной власти. Есть лицо, которое фактически является авторитарным руководителем этой власти", - отметил Тарасюк.

Украинская правда