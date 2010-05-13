Янукович считает, что сведение страны к «одному знаменателю» унижает людей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается за предоставление каждой территории возможности самостоятельного культурно-языкового самоопределения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании общественного гуманитарного совета под его председательством.

Президент подчеркнул, что было бы ошибочным жертвовать самобытностью отдельного края ради идей политической целесообразности и сведения страны к одному общественно-культурному знаменателю.

«Это унижает как тех, кто это делает, не говоря о тех, по отношению к которым это делается в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что он также против эскалации противостояния в интерпретации исторических событий и исторических фигур.

Президент подчеркнул, что в Украине должно быть создано новое виденье культуры: модерной, динамической и конкурентоспособной. И приоритетом в этом вопросе В.ЯНУКОВИЧ считает использование языково-культурного разнообразия украинской нации.

«Убежден, что активизация межкультурного диалога, применение широкой культурной автономии регионов с правом определять собственную культурную и языковую политику обеспечит сохранение межэтнического и межконфессионного мира в Украине», - сказал глава государства, и первым шагом для реализации такой политики он назвал проведение административно-территориальной реформы.