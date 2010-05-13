Янукович будет лечить общество

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости вылечить общество от заполитизированности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании общественного гуманитарного совета под его председательством.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, нужно сделать все, чтобы не допускать в Украине проявлений, которые противоречат общеэтическим и моральным канонам.

Для этого, считает В.ЯНУКОВИЧ, необходимо изменить подходы к гуманитарной политике. По его мнению, гуманитарная политика должна быть инструментом достижения гражданского согласия в обществе, которое, по словам Президента, было расколото после многих исторических событий, в том числе и после событий 2004 года.

«Гуманитарная политика в современной Украине должна постепенно привести наше общество к тому состоянию, когда отличия в историческом развитии регионов, их культурных традиций перестанут использоваться в политических целях. Именно тогда и только тогда мы сможем в полной мере заявить, что мы интегрировались в культурное пространство объединенной Европы», - сказал Президент.

Также Президент высказал мнение, что реальная эффективная гуманитарная политика напрямую связана с выводом страны из экономического кризиса.

Большое внимание в своей речи он уделил вопросам повышения социальных стандартов, вопросам реформирования образования, медицины, кинематографии, книгоиздания и многим другим проблемам, напрямую связанным с гуманитарной политикой.