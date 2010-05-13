Верховная Рада не поддержала предложения Ющенко

Верховная Рада Украины отклонила Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон был принят парламентом еще при каденции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Законом вводилось расширенное толкование ключевого термина «жестокое обращение с животными», которое позволяло корреспондировать положение данного закона с 89-й статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными.

Был определен перечень важнейших мер, при помощи которых осуществляется распространение осведомленности по поводу гуманного отношения к животным и защиты от жестокого обращения. Доработаны статьи, которые касаются правил обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве, правила обращения с животными, которые используются в зрелищных мероприятиях, в спорте, при организации досуга, правил обращения с животными, которые используются в научных экспериментах, тестировании, учебном процессе, производстве биологических препаратов, а именно – расширен перечень видов жестокого обращения с животными, возможных в этих отраслях.

Значительно была доработана статья, определяющая ответственность за нарушение требований этого закона.

В.ЮЩЕНКО вернул в ВР закон со своими предложениями, однако сегодня депутаты отказались поддержать эти предложения. “За” проголосовали 207 народных депутатов из 424 зарегистрированных в сессионном зале. Кроме того, ни один депутат не поддержал предложение о преодолении вето. Таким образом, закон считается отклоненным.