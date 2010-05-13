Послом в Америку поедет Моцик?

Назначение бывшего украинского посла в Польше Александра МОЦИКА руководителем дипломатического представительства Украины в США может быть объявлено в июне этого года.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Варшаве.

Собеседник агентства сказал, что указ о назначении А.МОЦИКА может быть обнародован только после того, как из США выедет освобожденный вчера от должности Олег ШАМШУР и после утверждения кандидатуры нового посла американскими властями.

По данным представителя посольства, О.ШАМШУР планирует выехать из США до 30 мая.

Представитель посольства сказал, что А.МОЦИК может прибыть на работу в Америку во второй половине июня.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил вчера 10 послов Украины, среди которых руководители дипломатического представительства в США и в Польше.

Раньше украинские медиа сообщали, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО согласовал с Президентом Украины назначение А.МОЦИКА послом в США.

Справка УНИАН. 55-летний А.МОЦИК начал дипломатическую карьеру в 1981 году по окончании Киевского университета имени Тараса Шевченко по специальности юрист-международник, референт-переводчик с английского языка.

За почти 30-летнюю карьеру дипломата работал в МИД Украины (в том числе, заместителем и первым заместителем министра), советником Постоянного представительства Украины при ООН в Нью Йорке, послом Украины в Турции, украинским представителем при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

С февраля 2006 года работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше.