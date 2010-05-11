Могилев: Луценко в милицейской работе соображает так же, как я в космосе

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что МВД заново расследует уголовные дела, «безосновательно похороненные» при министре МВД Юрии ЛУЦЕНКО.

Об этом А.МОГИЛЕВ заявил в интервью «Левому берегу».

Как отметил глава МВД: «Вот посмотрите, в ближайшее время станут говорить: в стране дикий рост преступности».

На замечание журналиста о том, что «уже говорят» и что «Ю.ЛУЦЕНКО утверждает: только в столице за три месяца раскрываемость уголовных преступлений снизилась на 47%», А.МОГИЛЕВ заявил: «ЛУЦЕНКО в милицейской работе, я так полагаю, соображает, примерно так же, как я в космосе. Уж извините. Сколько дел было за это время безосновательно похоронено! Мы вынуждены поднимать, заново расследовать отдельные дела еще за 2007-й. Например, по убийству… Зафиксирован факт обнаружения трупа, но в возбуждении дела отказано – якобы жертва, при падении, получила травмы, несовместимые с жизнью. В действительности, расследование, как таковое, не проводилось. То есть, реальной работой никто не занимался!».

«Сейчас мы поставили задачу: регистрировать абсолютно все заявления о правонарушениях, поступающие в милицию. Все!», - сказал министр, отметив, что «уровень их нерегистрации, в настоящий момент, очень высок».

Для понимания А.МОГИЛЕВ привел пример: «На позапрошлой неделе, в Крыму мы организовали группу, специально имитировавшую заявления в милицию о тех или иных происшествиях. Ведь, по нормативным инструкциям, как положено? Получил уведомление по телефону, записал его в специальную книгу, направил группу…Так вот, из 12 райотделов, получивших вводную о якобы случившемся происшествии, только в двух был зафиксирован сам факт обращения, в остальных десяти его просто проигнорировали! Вот вам отношение к заявлению граждан, годами практиковавшееся. Конечно, думали-то не о реальной работе – о том, как о хороших показателях по телевизору отрапортовать. С преступностью, мол, боремся. Я так скажу: самый простой способ вообще «сбить» уровень преступности: закрыть райотделы на замок. Преступность нулевая будет! Пришел человек – райотдел закрыт, пожаловаться некому – все разошлись, противоправный факт не фиксируется».

По словам А.МОГИЛЕВА, «обеспечив адекватную реакцию милиции на каждое, подчеркиваю – каждое – заявление граждан, мы выявим реальный уровень правонарушений в стране. Это – то, с чего, собственно, нужно начинать. Поскольку реальный уровень сегодня, к сожалению, от статистики скрыт. И статистика, которую имеем на данный момент, не позволяет принимать правильные управленческие решения – сосредоточить усилия на том или ином участке работы. Не говоря о том, что искаженная статистика не позволяет сравнивать, судить о сокращении числа преступлений или об увеличении. Так, если в прошлом году что-то укрывалось, а сегодня оно всплыло, конечно, вы заговорите о диком росте преступности».

На вопрос «Почему укрывалось? Из-за халатности, по другим причинам?», А.МОГИЛЕВ заявил: «Потому, что за работу никто не спрашивал! Я вам это официально заявляю: за работу никто не спрашивал! ... Отношение было такое: вы там чем-то как-то занимайтесь, а мы обо всем красиво отчитаемся по телевизору, об успехах расскажем. А, если за работу не спрашивать – о реальных показателях реагирования на заявления граждан, простой милиционер, чем возиться, бегать, кого-то искать, спустит дело на тормоза. Верно, ведь?».