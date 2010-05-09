Томенко говорит, что сегодняшний день отмечают не под теми лозунгами

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, участник боевых действий в Афганистане Николай ТОМЕНКО убежден, что сегодня нужно заботиться о здоровье ветеранов, а не о продвижении советской идеологии в Украину.

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал после участия в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата в Парке Славы в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос журналистов он отметил, что празднование 65 годовщины со дня Победы, показало две особенности. Так, он подчеркнул, что празднование должно было проходить под лозунгом «За ветеранов! За Украинский народ!», а прошло под лозунгом «За Советскую родину! За Сталина!». «Если и в дальнейшем такая тенденция сохранится, то следующее празднование юбилея Победы будет проходить под лозунгами «За Россию! За Медведева!», - отметил заместитель Председателя ВР. «Создается впечатление, что чиновники на местах пытались так усердно показать, как они поддерживают новую генеральную линию власти, что уже начали школьникам раздавать Советские флажки, с которыми они должны были выйти на митинг», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Второй особенностью или даже таким парадоксальным цинизмом было то, что идеологами пропаганды определяющей роли Советской армии в жизни Украинского народа стали государственные политические деятели, которые в силу определенных обстоятельств ни дня в этой армии не служили», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Все-таки, отметив 9 Мая, нужно помнить одно, что количество ветеранов, прошедших эту войну, всё меньше, а поэтому необходимо ежедневно думать об их здоровье и их правах, а не о продвижении на территории Украины советской идеологии», - добавил Н.ТОМЕНКО.