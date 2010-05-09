Украина празднует 65-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В столице торжества начались церемонией возложения венков к могиле Неизвестного солдата и открытием памятника маршалу авиации четырехкратному Герою Советского Союза Ивану Кожедубу.

Главные торжественные мероприятия состоятся на Майдане Незалежности в Киеве. По Крещатику пройдет военный парад. В нем примут участие 3 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Кроме этого в параде впервые примут участие 75 военнослужащих из России, а также 122 курсанта и 14 офицеров из Беларуси. По Крещатику также пройдет военная техника времен войны. Военнослужащие, одетые в стилизованную форму времен Великой Отечественной войны, пронесут военные штандарты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов и "Украинского партизанского фронта", а также 60 боевых знамен объединений и войсковых частей.

Перед участниками и зрителями парада выступит верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Парады войск пройдут во всех городах-героях - Киеве, Севастополе, Одессе и Керчи.

В целом в праздничные дни от украинской армии будут задействованы более 23 тыс. военнослужащих.

9 мая в 22.00 в Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи, Виннице, Львове, Житомире, Ривне и Днепропетровске состоится праздничный фейерверк из 30-ти залпов салютных установок.